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                            भारत त्यौहारों का देश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति प्रेम का समावेश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जंतु संरक्षण,शांति संदेश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देता विश्व को    धर्म भेष।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन उत्सवों का महीना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सात्विकता संग पड़े जीना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाग बनाये जाते  अतिथि
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज़ के दिन की है बलिहारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाग पंचमी ,  साथ  सोमवारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर से निकले हैं   नर नारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूजेंगे नाग,     संग त्रिपुरारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कराया जाता दुग्ध स्नान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूजते,तक्षक वासुकि मान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा नहीं मास कोई दूजा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होती  अष्टनागों  की  पूजा  ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूजते नाग मानकर भाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पालित पशुओं की सफाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होते आयोजित कुश्ती,दंगल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूले संग   कजरी का मंगल ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
",नाग कुंआ" है काशी स्थित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
  पूजन इसका जग प्रतिष्ठित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
  पताल लोक का कुआं द्वार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
  रहस्यमयी नागलोक तक तार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिला तक्षक को  जीवनदान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गरूड़ ने दिए यहां अभयदान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नागपंचमी  लगता यहां मेला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होता दृश्य    यंहा  अलबेला ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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