आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Anupam tithi
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

अनुपम तिथि

BIJAY TIWARI

BIJAY TIWARI

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            दो अक्टूबर, अनुपम तिथि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगमग हुई ऐतिहासिक वीथि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अवतरित हुए दो महापुरुष
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर्वित भारत, हुआ विश्व खुश।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अवतरित हुए गांधी व शास्त्री
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राष्ट्र रक्षक, सादगी के यात्री
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश के प्रति इनका योगदान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूल नहीं सकता हिन्दुस्तान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्याग्रही, अहिंसा की आंधी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्युपर्यन्त रहे देश को समर्पित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मद्य-निषेध पर जीवन अर्पित।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
असहयोगात्मक आंदोलन-दर्शन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुकरणीय कृतित्व का प्रदर्शन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वच्छता और मानव-कल्याण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहजता रही जीवन का प्रमाण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रजातंत्र का सह-आंगिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी विचार हैं प्रासंगिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधिनायकवाद नहीं, बहुदलीय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शासन की व्यवस्था सराहनीय।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंसा नहीं, संवाद जरूरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ध्येय मध्य कम करती दूरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दमन का शांति संग निग्रह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाल बहादुर 'गुदड़ी के लाल'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सादगी थी उनकी बेमिसाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"जय जवान, जय किसान"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विकास जनकों का सम्मान।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन राष्ट्रपुरुषों प्रति सच्ची संवेदना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'नशा-विरोध, कृषक की सुधि लेना'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो गांधीवाद या शास्त्री का पुरुषार्थ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निज जीवन में भी करें चरितार्थ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
58 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree