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ए आई अश्व की सवारी

BIJAY TIWARI

BIJAY TIWARI

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                            सोचा एक तस्वीर हो न्यारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करता हुआ मैं घुड़सवारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"कृत्रिम बुद्धि" आई तब याद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुना डाली मैंने भी फरियाद।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्नी जैसी नहीं लड़ाका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोलते बोला,'बोल मेरे आका'।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज्ञाकारी, ऊपर से अक्लमंद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया की सबसे भरोसेमंद।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तेदारी तेजी से बदली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबकी जगह एआई ने ले ली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो काम पहले करते थे जीन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करती आज 'कृत्रिम बुद्धि' मशीन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्योतिष शास्त्र को दे रही टक्कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोजा इसने 'डूम कैलकुलेटर'।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र-मृत्यु का दे पूर्वानुमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मचा रही यह वैश्विक घमासान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलन, विश्लेषण, डेटा सहेजकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संज्ञानात्मक-नकल निर्देश भेजकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर रही परिवर्तित पद्धति-व्यवहार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सस्ता और सहजता का दे उपहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसानी रिश्तों में बनी चुनौती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न संदर्भ, न संवाद, न सहानुभूति।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संबंधपरक नैतिकता का अभाव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गतिहीनता रोके पारस्परिक जुड़ाव।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
करते रहिए एआई अश्व की सवारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ध्यान रखिए कि यह न पड़े भारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमूर्त नहीं, संबंधपरक नैतिकता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनियावी संबंधों की यही वास्तविकता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुण-दोष इसके हैं भाँति-भाँति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुरक्षा-जोखिम, अपारदर्शी, पक्षपाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निगलती मौलिकता, कृत्रिमता-कूप,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुरसा, भस्मासुर का यांत्रिक रूप।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'कृत्रिम बुद्धि' एक अनहोनी क्रांति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विकास-विनाश के मध्य फैली भ्रांति।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निगले नौकरियाँ, बढ़ाए बेरोजगारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विलक्षणता नहीं, यह मानसिक खुमारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-विजय बहादुर तिवारी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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