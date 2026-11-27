वो गलियां आज भी पुकारती है

वो गाँव की गलियाँ मुझको पुकारें,

क्यों सूनी-सूनी देख, मैं उनसे भागूँ?

बचपन में तू कितना चहकता था,

चलते-चलते धूल यूँ ही उड़ाता था।



बरगद की वो छाँव भी मुझसे पूछे,

कहाँ गया वो झूला,

जिस पर तू मुझमें झूलता था?

तेरे चेहरे पर मासूमियत खिलती थी,

तेरी हँसी से मेरी हर शाख हिलती थी।



सूनी-सूनी नज़रों से वो तालाब मुझसे कहे,

कहाँ गईं तेरी वो अठखेलियाँ सखी?

पैरों में पैरी छनकाती,

पाखियों संग उड़ती,

वो चंचलता कहाँ गई तेरी?



देख रहा था चौपाल मुझे,

पूछ रहा था राजा-रानी की कहानी,

सूना-सूना सा लगता है अब सब,

सुन तो लूँ सच की कहानी तेरी ज़ुबानी।



मन बोझिल हो उठा मेरा,

याद आया वो दिन, जब बाँध के आया था सेहरा,

बैठा था दुल्हन के साथ इसी छाँव में,

हँसी से गूँज उठा था कभी ये बसेरा।



आज उसी वीराने में खड़ा हूँ,

अपनी यादों का बोझ लिए,

ग़म की मुस्कान होंठों पर आ गई,

गाँव की उजड़ी रौनक देख,

मुरझा गया मेरा चेहरा।

- भुनेश्वर अनंत

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

59 मिनट पहले