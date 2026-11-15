फिर भी देखकर खिल रहा था दिल।

सुबह आँख खुलते ही मोबाइल टटोले,

मधुर व्हाट्सऐप की घंटी रस घोले।



मैंने देखा, लिखा था—क्या हालचाल?

बस कर पगली, बीवी बैठी है, बचा मैं बाल-बाल!



फिर मैंने देखा रील,

उठने लगी दिल में फीलिंग।



मोबाइल न समझे स्त्रीलिंग न पुल्लिंग,

फिर भी देखकर खिल रहा था दिल।



बीवी जी देख रही थीं घूर-घूर,

बोलीं, जब से लिया है मोबाइल, रहते हो दूर-दूर।



बावरे से हो गए हो, हँसते हो अकेले-अकेले,

आखिर मोबाइल में है क्या, ज़रा हम भी देखें!



बीवी ने व्हाट्सऐप चेक किया,

लिखा था—हाय, आज मिल!



बीवी बोलीं—इसलिए लिया मोबाइल?

तभी खिल रहा है तेरा दिल!

-भुनेश्वर अनंत

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

49 मिनट पहले