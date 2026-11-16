भूल जा ज़माने को, वरना भुगतेगा पूरे साल इसे

ऐ दुनिया वालों, ज़रा गौर से सुन ले,

सूनी-सूनी अखियों से मोती चुन ले।



बात है पते की, आज आकर ज़रा गुन ले,

मायानगरी की माया को ज़रा भूल ले।



दो आँखें, चार भुजाएँ, ये कैसी वचन?

बात को बात खाए, ये कैसा अनमोल रतन?



शब्दों के बीच छिपा है ये कैसा राज,

शब्दों में, शब्दों से ये उठा रहा नाज़।



तामील तो की नहीं इंसानियत की,

पढ़ा तो मैंने मासूमियत को।



शब्दों से शब्दों का, शब्दों ने भेद पूछा,

नज़रों ने नज़रों से कहा, आखिर ये है क्या, बता?



प्रेम का पंछी बैठा मायाडाल में,

विरह की अग्नि में जल रहा, फँस गया जाल में।



शब्दों में छिपा वो हैवान बोला,

भूल जा ज़माने को, वरना भुगतेगा पूरे साल इसे।

- भुनेश्वर अनंत

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50 मिनट पहले