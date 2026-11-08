आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Aaj man kuch kah raha hai
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

आज ख़ामोशी भी मेरी सबसे खूबसूरत रचना है।

Bhuneshwar Anant

Bhuneshwar Anant

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            आज मन में उमंगों का सैलाब है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज शब्द नहीं, कलम के साथ एहसास है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुक जाती है कलम, सोचता हूँ क्या लिखूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी आज खुद में ही एक खूबसूरत किताब है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन कमल की पंखुड़ियों-सा खिल रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज दिल और दिमाग एक सुर में मिल रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी की याद है, न कोई इंतज़ार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मेरा मन मुझमें ही सिमट रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी खोजता हूँ शब्दों की दुनिया में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अनकहे एहसास अपनी ही दुनिया में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज शब्द भी मुझसे रूठे-रूठे लगते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जज़्बात हैं इतने कि अल्फ़ाज़ कम पड़ते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठंडी-ठंडी हवाएँ कोई गीत सुना रही हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलियाँ भी खिलने को बेताब नज़र आ रही हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्तों की सरसराहट में संगीत घुल रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति का हर कण मुझसे कुछ कह रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई शिकवा है, न कोई शिकायत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न दिल में बेचैनी, न मन में बगावत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलधारा भी आज कितनी शांत बह रही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे मेरी ख़ामोशी से कोई बात कह रही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इबादत का रिश्ता अब रूह तक उतर गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन कहे ही मेरा संदेश वहाँ तक पहुँच गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न लफ़्ज़ों की ज़रूरत, न कोई फरियाद है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मेरी ख़ामोशी में भी एक संवाद है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज खुद से मिला हूँ, खुद में खोया हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने कितने अरमानों को फिर से संजोया हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐ ज़िंदगी! आज तुझसे बस इतना कहना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे हर रंग में मुझे यूँ ही मुस्कुराते रहना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज न मंज़िल की तलाश है, न रास्तों की फ़िक्र,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मेरा मन ही मेरा आकाश है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलम थम भी जाए तो क्या ग़म है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज ख़ामोशी भी मेरी सबसे खूबसूरत रचना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
56 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree