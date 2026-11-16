किसी का दिल ना दुखे, इसका ख़्याल रख

किसी का दिल ना दुखे, इसका ख़्याल रख

सबको दुआ देते हैं

खुद का भी दिल ना दुखे इसलिए होठों पर मुस्कान ले, हम सबकुछ भुला देते हैं

-भावना नेवासकर

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एक घंटा पहले