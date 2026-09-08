उपवास

वह जब कभी भी आती है

मेरे पास

व्रत या उपवास में

भड़ जाता है

मेरा हृदय

करुणा, ममता, प्रेम से

सहज आश्चर्य से देख कर

उसकी हालत--

सूखे फ़ूले फ़टे ओठ,

प्यास से व्याकुल कंठ

चेहरे पर थकान

पल -पल झुकती नजर

और मन में विश्वास की शक्ति



मुझमे भी

बहने लगता है तब

अध्यात्मिकता का प्रवाह

बह जाते हैं जिसमें

सभी ईर्ष्या, द्वेष ,अवसाद , विषाद

सभी दमित इच्छाएँ

और बच जाती है मुझमें

सम्यक जीवन

जीने की अभिलाषा ....

- भास्करानंद झा भास्कर

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40 minutes ago