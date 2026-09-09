सारे अमूर्त अमर्त्य गीत

तुम्हें तो याद भी नहीं

अब कुछ भी

मानो

खो गयी है

तुम्हारी याददास्त

जीवन की

भुलभुलैया में खोकर

होकर

तुम खामोश..!



सुनती हो... ?

हमने रोपा था जो प्यारा पौध

अपनी जजवातों का

अब वह भी

बहुत बड़ा हो गया है

मेरी कविता में,

फ़ल भी लग गये हैं

मीठे मीठे !



लेकिन खुद में

छुपने की तुम्हारी जिद से

निकल रही है

तेज चिलचिलाती धूप

जिसमें

झुलस रहे हैं शब्द

सभी सूक्ष्म निहित अर्थ !



मैं भी तो लिख रहा हूं

कुछ निरर्थक

अथक, अकथ, अबूझ

अलभ्य

तुम्हारी गैर-मौजूदगी में !



अब मुझमें भी

मुखरित है शाश्वत स्वर

गुनगुनाने लगा हूँ

आशा-उमंग के

समवेत शांति प्रेम गीत

जब होश आये

तो तुम भी सुनना जरुर

आत्मा की पुकार

मर्त्य जीवन के

सारे अमूर्त अमर्त्य गीत !

- भास्करानंद झा भास्कर

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47 मिनट पहले