सारे अमूर्त अमर्त्य गीत !

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भास्करानंद झा भास्कर

भास्करानंद झा भास्कर

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                            तुम्हें तो याद भी नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कुछ भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खो गयी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी याददास्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भुलभुलैया में खोकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम खामोश..!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनती हो... ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने रोपा था जो प्यारा पौध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी जजवातों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब वह भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत बड़ा हो गया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी कविता में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़ल भी लग गये हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीठे मीठे !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन खुद में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुपने की तुम्हारी जिद से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकल रही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेज चिलचिलाती धूप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुलस रहे हैं शब्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभी सूक्ष्म निहित अर्थ !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी तो लिख रहा हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ निरर्थक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अथक, अकथ, अबूझ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलभ्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी गैर-मौजूदगी में !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मुझमें भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुखरित है शाश्वत स्वर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुनगुनाने लगा हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशा-उमंग के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समवेत शांति प्रेम गीत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब होश आये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो तुम भी सुनना जरुर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मा की पुकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर्त्य जीवन के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे अमूर्त अमर्त्य गीत !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- भास्करानंद झा भास्कर
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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47 मिनट पहले

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