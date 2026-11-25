प्यास फिर भी किसी चाकू-खंजर में रहें गए

कुछ ख़्वाब दिसंबर के दिसंबर में रह गए

हम भी किसी निगाह के मंज़र में रह गए



छोड़ आये थे ये बदन हम उसकी गली में

फिर कहां उसके बाद हम घर में रह गए



डूबने वाले को साहिल नें पुकारा था मगर

वो कश्ती के मुसाफिर थे समंदर में रह गए



ये सर कहां झुका किसी सियासी दहलीज पे

ताउम्र हम जो राहे-ए-कलंदर में रह गए



लौट आये थे राम भी आख़िर बनवास से

फिर कौन थे वो लोंग जो जंगल में रह गए



ये उनका था मुकद्दर जिन्हे मंज़िल मिल गयीं

वगरना हम तो अविरत सफ़र में रह गए



इन्ही पत्थरों से हमने ये ताज बना लिया

जो पत्थर आकर ये हमारे सर में रह गए



क़त्ल होने थे जितने अब वो हो चुके हैं

प्यास फिर भी किसी चाकू-खंजर में रहें गए



धूप होंगी तो निकलेगे दरख़्तों के सफऱ पर

यहीं सोच कर "अनुपम" बिस्तर में रह गए



- योगेंद्र कुमार "अनुपम"

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एक घंटा पहले