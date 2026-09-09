जैसा देखा, वैसा सीखा

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Benoy P J

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                            पापा बोले मास्टर जी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिगड़ गया है यह बच्चा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकर मोबाइल दिन और रात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेलता है मेरा बेटा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मम्मी बोली समझाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसको फ़ोन से दूर करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानता नहीं हमारी बात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप ही इसको ठीक करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मास्टर जी ने बच्चे को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पास बुलाया प्यार से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझाया बेटा मोबाइल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेना है नहीं अब से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चा बोला मास्टर जी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी भी इक बात सुनो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सजा जो देनी है मुझे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके बाद ही मुझ को दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पापा दिन में देखते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात को मम्मी देखती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाना हो या सोना हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोबाइल इनके साथ हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझ को कह कर पढने को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद रीलों को देखते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझ को रोक कर मम्मी भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद चैटिंग कर लेते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले बोले, ले बेटा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू भी विडिओ देख ले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोबाइल एक मुझे देकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना फ़ोन वे देखते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदत डाली है तुमने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब क्यों इसको छीनते हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले दिया था मुझ को फ़ोन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब क्यों मना तुम करते हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप ही मेरे गुरु बने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन गए आप ही मेरी राह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़ोन दिया मुझे आप ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही बनी अब मेरी चाह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गलती आप दोनों ने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ने तो बस नक़ल की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप दोनों है अब सही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गलती अब सारी मेरी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गलती मेरी भी होगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस में कोई शक नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन मेरी आदत में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपका भाग भी कम नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चे भाषण से नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप को देख कर सीखते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे माँ-बाप करते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे ही वे करते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरूजी बोले पापा से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ले जाओ तुम इसको साथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोया पेड़ बबूल का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आम कहाँ से आयेगा?
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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