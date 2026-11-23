बाज़ार तो आज भी सजे हैं, ज़मीर की तिजारत के।

यह हमारी खुद्दारी है कि हम ठुकरा आए रास्ते सल्तनत के,

वरना बाज़ार तो आज भी सजे हैं, ज़मीर की तिजारत के।



लोग हड़प जाते हैं दौलत दूसरों की, बड़ी शराफ़त से,

हम एक-एक पैसा छोड़ आए हैं, अपने ही वाजिब हक़ के।



मज़हब की आग पर अपनी सियासी रोटियां सेंकते हो,

और मंचों से बड़े-बड़े भाषण देते हो नसीहत के।



उस बूढ़ी माँ के दिल पर क्या गुज़रती है, तुम क्या जानो,

जिसका लाल कल ही लिपटकर आया है तिरंगे में, सरहद से।



अख़बारों के इश्तिहारों में तो हर शहर पेरिस बन चुका है,

गाँव के स्कूल आज भी मोहताज हैं, एक अदद छत के।



चुनाव आते ही महलों से उतर, ग़रीबों की थाली में खाते है,

जैसे मौसम बदलते ही रंग बदल जाते हैं, कुदरत के।



झूठे वादों के इस शोर में, सच बोलना भी अब गुनाह है बसंत

फिर भी हम आईना दिखाते रहेंगे, इन ठेकेदारों को सियासत के।

-बसंत पंवार प्रजय

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एक घंटा पहले