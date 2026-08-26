मेरी प्यारी परी

मेरी नन्ही परी
मई की प्यारी सुबह में आई तू,
हमारे आँगन की खुशियाँ लाई तू।
तेरी नन्ही-सी मुस्कान देखकर,
हर दिल में नई रोशनी लाई तू।।
सबसे पहले उस भगवान को नमन
जिसके आशीर्वाद से पैदा हुई तू,
जिसने दी हमें तेरे आने की खुशी।
उसकी कृपा और आशीर्वाद है तू।।
अपनी माँ की ममता, पिता का प्यार है तू,
परिवार का साथ और दुलार है तू।
जिन-जिन लोगों ने साथ निभाया तुम्हारे आने में
उन सबका अभियान है तू।।
किसी ने दुआओं से राह तेरी बनाई
उसका अभिमान है तू,
किसी ने मुश्किल घड़ी में तेरी हिम्मत बढ़ाई।
उन सब की मुस्कान है तू।।
हर कदम पर अपनी खुशियाँ लुटाई
उसका परिणाम है तू।
मेरी नन्ही परी मेरी स्वाभिमान है तू,
मेरी सम्मान है तू मेरी मुस्कान है तू।।
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एक घंटा पहले
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