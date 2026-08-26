मेरी प्यारी परी

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                            मेरी नन्ही परी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मई की प्यारी सुबह में आई तू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे आँगन की खुशियाँ लाई तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी नन्ही-सी मुस्कान देखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिल में नई रोशनी लाई तू।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे पहले उस भगवान को नमन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके आशीर्वाद से पैदा हुई तू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने दी हमें तेरे आने की खुशी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी कृपा और आशीर्वाद है तू।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी माँ की ममता, पिता का प्यार है तू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवार का साथ और दुलार है तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन-जिन लोगों ने साथ निभाया तुम्हारे आने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन सबका अभियान है तू।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने दुआओं से राह तेरी बनाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका अभिमान है तू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने मुश्किल घड़ी में तेरी हिम्मत बढ़ाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन सब की मुस्कान है तू।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कदम पर अपनी खुशियाँ लुटाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका परिणाम है तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी नन्ही परी मेरी स्वाभिमान है तू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी सम्मान है तू मेरी मुस्कान है तू।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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