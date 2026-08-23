आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Beparwah the hum
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

बेपरवाह थे हम

Bajrang Lal

Bajrang Lal

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कभी बेपरवाह होकर गलियों में घूमे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर कंधों पे भारी बस्ते सजाने लग गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख्वाबों के पीछे भागे कुछ इस कदर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि खुद को काबिल बनाने लग गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार जो निकले थे घर की चौखट से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर लौटने में हमें ज़माने लग गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के हाथ का निवाला पीछे छूटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब दूर शहर में छोटे से कमरे बसाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात-रात भर जागकर किताबों के साथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीदों के न जाने कितने दीये जलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन की वो बेफिक्री कहीं खो गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम वक्त के साथ खुद को आज़माने लग गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार जो निकले थे घर की चौखट से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर लौटने में हमें ज़माने लग गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़ाई मुकम्मल हुई तो कमाने की फिक्र आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिम्मेदारियों ने चुपके से कंधा थाम लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नौकरी, दफ्तर और हिसाब-किताब के बीच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों ने भी जैसे नया मुकाम लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्योहार भी अब चंद छुट्टियों में सिमट गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम कागज़ के टुकड़ों के पीछे दिन बिताने लग गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार जो निकले थे घर की चौखट से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर लौटने में हमें ज़माने लग गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ फोन पर हर बार पूछती है—"घर कब आओगे?",
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाबूजी की खामोशी में भी एक इंतज़ार रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम हर दफा कह देते हैं—"बस अगली छुट्टी पर",
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर परदेस में हर रोज़ कोई नया काम रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस घर के आँगन में कभी राजा की तरह खेले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं जाने के लिए अब तारीखें मिलाने लग गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर की इस भीड़ में सब कुछ हासिल किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर वो सुकून की छाँव कहीं खो गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले घूमने, फिर पढ़ने, फिर कमाने लग गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार घर से निकले, तो लौटने में ज़माने लग गए।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree