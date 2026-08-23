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कांवड़ यात्रा

Babu Ratanpura

Babu Ratanpura

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                            कांधे पर कांवड़ साजे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुख पर 'हर-हर महादेव' का नाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक तरफ है निश्छल भक्ति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक तरफ केवल शो-शा का काम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
असली वह जो नंगे पांव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीलों दूर पैदल चलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पांवों के छालों में भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका विश्वास न ढलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल गंगा का लाकर जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव पर श्रद्धा से ढारता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना प्रदर्शन, शांति भाव से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ईश्वर को पुकारता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग, तपस्या, प्रेम, नियम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह असली रूप भक्ति का है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नकली वह जो डीजे के शोर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही धुन में खोए हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति पीछे छूट गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखावे के बीज संजोए हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुड़दंग, प्रदर्शन, भारी भीड़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़कों पर रुतबा जमाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोले के नाम की आड़ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों को परेशान करना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ न संयम, न कोई मर्यादा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह रूप केवल छल का है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सार यही है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कांवड़ नहीं नकली या असली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असली-नकली तो मन होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
निष्काम भाव से जो बह जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही सच्चा सावन होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल चढाओ तो श्रद्धा से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार को दूर हटाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव तो बस भाव के भूखे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को थोड़ा सा झुकाकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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16 मिनट पहले

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