झुका हो सर इबादत में, निगाहों में हबीब आए।

ये कैसा हुस्न है, जलवा मिरे दिल के क़रीब आए।

झुका हो सर इबादत में, निगाहों में हबीब आए।



गए मस्जिद से उठकर शेख़ जी, बोले ज़रा हँसकर,

हमें क्या ख़ौफ़-ए-महशर हो, अगर हूरें नसीब आएँ।



मोहब्बत में कभी ऐसा भी होता है, कहो यारो,

क़दम बहके हुए हों और वो बनकर तबीब आए।



न जाने कौन-सा रिश्ता है मेरी रूह का उससे,

वो जितना दूर जाए, उतना ही दिल के क़रीब आए।



न माँगी उम्र भर मैंने कोई दौलत, कोई शोहरत,

दुआ में बस ये माँगा, वो मिरा बनकर नसीब आए।





- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

52 minutes ago