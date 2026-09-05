ये कैसा हुस्न है, जलवा मिरे दिल के क़रीब आए।
झुका हो सर इबादत में, निगाहों में हबीब आए।
गए मस्जिद से उठकर शेख़ जी, बोले ज़रा हँसकर,
हमें क्या ख़ौफ़-ए-महशर हो, अगर हूरें नसीब आएँ।
मोहब्बत में कभी ऐसा भी होता है, कहो यारो,
क़दम बहके हुए हों और वो बनकर तबीब आए।
न जाने कौन-सा रिश्ता है मेरी रूह का उससे,
वो जितना दूर जाए, उतना ही दिल के क़रीब आए।
न माँगी उम्र भर मैंने कोई दौलत, कोई शोहरत,
दुआ में बस ये माँगा, वो मिरा बनकर नसीब आए।
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