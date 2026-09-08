हम ने क्या-क्या तेरी उल्फ़त में...

हम ने क्या-क्या तेरी उल्फ़त में गँवाया है न पूछ।

वक़्त ने किस तरह यादों को बुझाया है न पूछ।



दर्द को हमने दुआ समझा तो दिल हल्का हुआ,

किस तरह इक ज़ख़्म ने हमको बचाया है न पूछ।



अब तो हर इक ख़्वाब की ताबीर धुँधली है बहुत,

वक़्त के दरिया में क्या-क्या डूब आया है न पूछ।



एक मुद्दत से कोई ख़त भी नहीं आया मगर,

दिल ने हर आहट को उसका ख़त बताया है न पूछ।



वक़्त की गर्दिश में कितने आईने टूटे मगर,

कौन-सा चेहरा था जो दिल से न मिट पाया न पूछ।



आईना अब पूछता है, मैं वही हूँ या नहीं,

वक़्त ने मुझको कहाँ से क्या बनाया है न पूछ।

- अज़हर साबरी

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42 मिनट पहले