कई कविताएँ बह जाती है।

‎कलम की स्याही , लाखो एहसाह, जज़्बात, मोहब्बत, लेकर उसके निब तक ही रह जाती है ,

‎कई कविताएं दिल से निकलकर बस आंखों से बह जाती है ।

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‎वो सफ़ेद काग़ज़ के बीच में दो भीगे हुए धब्बे, लाखो शब्दों को समेटे बस सूख कर रह जाती है,

‎कई कविताएं दिल से निकलकर बस आंखों से बह जाती है ।

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‎कई कविताओं को सोख लेता है, तकिए का वो खोल,

‎कईयों को तो उस चद्दर ने अपने अन्दर समाँ लिया,

‎बहुत सी कविताओं को तो पेट का भूख पचा देता है, कुछ को तो जिम्मेदारियां खा जाती है , बचे हुए कुछ हृदय में समा कर साँसों तक ही रह जाती हैं,

‎कई कविताएं दिल से निकलकर बस आंखों से बह जाती है ।

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‎ - आयुष पटेल

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एक घंटा पहले