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दूध का कर्ज़

Avinash Ranjan

Avinash Ranjan

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                            मां की ममता छलक उठी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब नन्हा शिशु स्तन-पान किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गौ माता ने चटकार किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब नन्ही बछिया थन- पान किया ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
३ वर्ष तक किया मां के दूध का अमृत-पान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वस्थ, सुंदर , सुडौल शरीर आकार बना ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मां का अनमोल उपहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर बचपन से वृद्धावस्था तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गौ माता के दूध ने किया बहुत उपकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन भर सभी रोगों से मुक्त कर किया मुफ्त उपचार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्ण तत्व से भरा सर्वोत्तम सात्विक पौष्टिकआहार दूध,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनाता स्वस्थ शरीर को ऊर्जावान ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुका नहीं सकता जन्म- जन्मांतर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मां और गौ माता के दूध का कर्ज ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़र्ज़ हम-सभी का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन - पर्यन्त मां और गौ माता की निस्वार्थ सेवा करना ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छलकेगा फिर दोनों माताओं का प्यार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशीर्वाद देंगी बारम्बार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग- युग जियो मेरे लाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- अविनाश रंजन 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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