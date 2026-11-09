अचानक भँवर में फँसे क्या करें

बशर जिंदगी को सताने लगे।

पहेली यहां पर बुझाने लगे।।

अचानक भँवर में फँसे क्या करें -

बचाया नहीं पर डुबाने लगे।

-अविनाश ब्यौहार



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एक घंटा पहले