दुःख को पीना एक हकीकत।।

जीवन जीना एक हकीकत।

दुःख को पीना एक हकीकत।।

कितना भी आरोप लगाए-

लब को सीना एक हकीकत।

-अविनाश ब्यौहार



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एक घंटा पहले