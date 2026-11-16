अंपायर के द्वारा उँगली उठाना है।

क्रिकेट में

आउट होने पर

अंपायर के द्वारा

उँगली उठाना है।

जबकि

उँगली उठाने

का मतलब

दोष लगाना है।।

-अविनाश ब्यौहार

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51 मिनट पहले