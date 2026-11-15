नेताओं का वादा करना फैशन हो

नेताओं का

वादा करना

फैशन हो

गया है।

राजनीति के

दल दल में

लोकतंत्र खो

गया है।।

-अविनाश ब्यौहार

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एक घंटा पहले