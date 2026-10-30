कुत्सित मानसिकता

कुत्सित मानसिकता

सामाजिकता के

वेग को मंदा

कर देती है।

एक मछली

सारे तालाब

को गन्दा

कर देती है।।

-अविनाश ब्यौहार



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एक घंटा पहले