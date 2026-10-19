शान की जिंदगी

एक समय हम

शान की जिंदगी

जीते थे।

शेर और बकरी

एक घाट पर

पानी पीते थे।।

-अविनाश ब्यौहार

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