मखमल में टाट का

अमन की जगह

हो रहा दंद-फंद है।

मखमल में टाट का

पैबंद है।।

-अविनाश ब्यौहार

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16 मिनट पहले