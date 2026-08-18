क्षणिका

कुर्सी एक

नेता हजार।

इसी को

कहते हैं

एक अनार

सौ बीमार।।



अविनाश ब्यौहार

जबलपुर मप्र

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2 घंटे पहले