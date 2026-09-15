मैं उसकी पसन्द

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अवतार सिंह अक्षरजीवी

अवतार सिंह अक्षरजीवी

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                            मेरी बुराइयों से आकर्षित है संसार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी देह, मेरी आत्मा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा मन, मेरी सुंदरता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेरे होने में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भी अवगुण हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संसार पहचानता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संसार मेरी सब कमियों को जानता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया ढूँढ़ लेती है मेरे अवगुण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सूची बनाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी जेबों में भरे रखती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जब-तब मुझे दिखाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे दिखाती है, मुझे दुखाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कोई है, मुझे जिससे प्रेम है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे मुझसे प्रेम है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको याद नहीं रहती मेरी कमियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दोष, मेरे खोट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी आँखों से अदृश्य हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे अवगुणों के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जंगल को वो काट देती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम की छलनी से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे छान लेती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे नगण्य गुण से भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को बाँध लेती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझ पर प्रेम छिड़कती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं महकता हूँ तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी पसन्द बन जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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