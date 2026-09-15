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बरसात के साथ रात

अवतार सिंह अक्षरजीवी

अवतार सिंह अक्षरजीवी

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                            बरसात के साथ रात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मेल ज्यादा डरावना हो जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे एक कुआँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें बेरोक गिरते चले जाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे एक गीलापन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो चुभता हो चमड़ी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे कोई स्याहपन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आँखों को चूम रहा हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की सीमाओं के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर जैसे कोई डर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताक में हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अहसास को दबोचने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरवाजे के पीछे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीवारों के अंदर-अंदर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक जिस्म एक बेचैन रेत में धँस रहा हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ती बरसात, उमड़ती रात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उदास वक़्त को बहा ले जाने के लिए तैयार हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरसात के साथ रात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी को यूं घूरती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे शिकारी शिकार की मजबूरी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँसे लड़खड़ा जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुखों के धक्कों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बूँद वजन बढ़ा देती है जर्जर छत का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात चोर सी कूदती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दबे पाँव घर लूटने को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुकून ओढ़ने के लिए हाथ ढूँढ़ता हूँ लेकिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद आता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस रात के छोर पर सुबह नहीं है..
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अवतार सिंह अक्षरजीवी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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