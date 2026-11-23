पर मुफ़लिसी की ज़द में आ कर, ठहर कर रह गए।

फ़राइज़ के बोझ तले यूँ बिखर कर रह गए,

हम आलम-ए-शबाब में ही सफ़र कर रह गए।



हाथों में इल्म-ओ-हुनर की सनद लिए दर-ब-दर,

घर के मसाइल फ़क़त इक नज़्र कर रह गए।



आँखों में जो परवाज़-ए-फ़लक के ख़्वाब थे कभी,

वो तंग हुजरे की हद में सिमट कर रह गए।



वालिदैन की चश्म-ए-उम्मीद का क़र्ज़ था इतना,

कि हम अपनी तमाम हसरतें दफ़्न कर रह गए।

तबस्सुम के पर्दे में छुपा कर हर इक अज़ीयत को,

हम ख़ुद ही अपने अंदर सिमट कर रह गए।



ऐ 'अतुल' वक़्त की इस गर्दिश में शामिल तो हम भी थे,

पर मुफ़लिसी की ज़द में आ कर, ठहर कर रह गए।

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एक घंटा पहले