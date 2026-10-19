आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   A traveler in search of himself, far beyond the boundaries of a city.🌿
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

एक मुसाफ़िर, जो शहर से ज़्यादा खुद को तलाश रहा है।

ATUL Mishra

ATUL Mishra

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मैं शहर को ढूँढ़ने घर से निकला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर तो नहीं मिला, मगर मिल खुद का गया पता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चार कदम ही चला था कि मन थोड़ा सहम गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सवाल उठा—क्या यह सफ़र सही रहेगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर अचानक एहसास हुआ कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ सफ़र मंज़िल तक पहुँचने के लिए नहीं, बल्कि खुद से मिलने के लिए तय किए जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस फिर क्या था, मैं चला… और चलता गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ते बदले, नज़ारे बदले, कुछ चेहरे मिले, कुछ पीछे छूट गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी उम्मीद ने हाथ थामा, तो कभी अनुभवों ने हौसला बढ़ाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन सफ़र अभी अधूरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि अभी बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ सीखना है और खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यात्रा अविराम है, हौसले बुलंद हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इरादों में दृढ़ता है और दिल में विश्वास बाकी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल तक पहुँचने की जल्दी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस राह में अच्छे लोगों से मिलते हुए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ के जीवन में उम्मीद बनते हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कुछ से जीवन के मायने सीखते हुए आगे बढ़ते जाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संभव है कि एक दिन मंज़िल मिल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन उससे भी खूबसूरत होगा यह एहसास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि इस सफ़र में मैंने दुनिया को समझने के साथ-साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को भी पहचान लिया।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
44 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree