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स्त्री को ही क्यों आज़माया गया?

Ashvi Aditya

Ashvi Aditya

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                            मैं हूँ मर्यादा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे सदियों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्त्री का आभूषण कहा गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर पुरुष के नियंत्रण की बेड़ियों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा ही नाम दिया गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही घर की देहरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे पार करना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्त्री का अपराध बना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसी देहरी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके जीवन भर की सीमा कहलायी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने देखा है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे स्त्री की चुप्पी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी सहनशीलता कहा गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके त्याग को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका धर्म बना दिया गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर अग्निपरीक्षा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने सीता को ही क्यों पाया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण और राधा ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम का अर्थ सिखाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर विरह ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राधा को ही क्यों चुना?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभा में वस्त्र उतरते रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म का शोर उठता रहा;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन देखता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और द्रौपदी की अस्मिता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छलनी होती रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर युग में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे नाम पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्त्री को ही समझाया गया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ जाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ रुकना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना बोलना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कितना सहना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मैं पूछती हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर्यादा यदि सच में मर्यादा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उसकी सीमाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ स्त्री के लिए क्यों?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि मैं सचमुच मर्यादा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो हर युग में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे नाम पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्त्री को ही क्यों आज़माया गया?
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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