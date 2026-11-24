कैसे समझाऊँ मैं इस दिल को

मेरा ख़्वाब तू है, तू ही... तू है, मेरा ख़्वाब तू है।



वो पल... वो यादें, जब खुशियों की होती थीं बरसातें,

हर पल होती थी तेरी ही बातें।



अब एहसास तू है, हाँ तू ही सनम तू है,

मेरा ख़्वाब तू है।



ओ... मेरा ख़्वाब तू है... तू ही,

ओ... तू है, मेरा ख़्वाब है।



अंतरा 1



हर पल याद करूँ वो बातें,

तेरे संग बीतीं वो सब रातें।

दिल को समझाऊँ ये कहकर,

चल अब जाने दे वो बातें।



जो बीत गई, वो बात गई,

पर दिल मेरी इक बात ना माने।



रोए... रोए... रोए...

देखो ये दिन-रात करते,

बस तेरी ही फ़रियाद।



कैसे समझाऊँ मैं इस दिल को,

वो वक्त था जो अब बीत गया।

चल अब चुप कर, ओ मेरे दिल,

जो बीत गया सो बीत गया।



मुखड़ा



मेरा ख़्वाब तू है... तू ही... ओ... तू है,

मेरा ख़्वाब तू है।



ओ... दिन-रात तू है, ओ सनम तू है,

मेरा ख़्वाब तू है।



मेरा ख़्वाब तू है... तू ही,

ओ... तू है, मेरा ख़्वाब तू है।

– आशीष आत्मिक

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले