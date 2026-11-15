हर लड़का, लड़का होकर भी पश्चाताप करे

हर लड़का, लड़का होकर भी पश्चाताप करे



कैसा ये ज़माना आया है,

कैसी ये कहानी है...

हर चेहरे के पीछे छिपी,

एक अनकही परेशानी है...



हर लड़का, लड़का होकर भी पश्चाताप करे,

अपने ही जज़्बातों को क्यों खुद से साफ़ करे?

ना खुलकर रो पाए, ना दर्द बयाँ करे,

देखो कैसा ज़माना आया है,

हर लड़का, लड़का होकर भी पश्चाताप करे।



ज़िम्मेदारियों से नहीं भागता मैं,

क्योंकि उनसे ही घिरा हूँ मैं...

चाहे पुत्र, पति या पिता का रूप हो,

हर एक छोर पर खड़ा हूँ मैं।



दुनिया कहती है, बनो तुम मज़बूत,

तुम्हें ज़िम्मेदारियाँ निभानी हैं...

हर मोड़ पर जीवन के तुम्हारे,

मुश्किलें बनकर ये आनी हैं।



ना वह रो सकता है खुलकर,

ना उसके इमोशन्स की कोई बात करे...

देखो, एक ये भी ज़माना आया है,

हर लड़का, लड़का होकर भी पश्चाताप करे।



ये तो घर-घर देख रहा है आशीष,

हर जवान की यही कहानी है...

चेहरे पर मुस्कान लिए फिरता,

अंदर कितनी परेशानी है।



कभी पुत्र बनकर फ़र्ज़ निभाए,

कभी पति बनकर साथ निभाए...

पिता बने तो खुद को भूलकर,

अपनों के सपने सजाए।



फिर भी उसके मन की बातों पर,

क्यों कोई विचार न करे?

हर लड़का, लड़का होकर भी,

अपने दर्द का इज़हार करे।



सभा, सम्मेलन, संसद और विपक्ष,

सभी क्यों इस मुद्दे पर विचार करें?

पुरुषों के मन की पीड़ा को भी,

क्यों न चर्चा का आधार करें?



महिला अधिकारों की बात हो,

यह अधिकारों का सम्मान है...

पर लड़कों के अधिकारों की चर्चा भी,

क्या उतनी ही ज़रूरी नहीं है?



क्यों राजनीति इस मुद्दे पर,

गंभीरता से विचार न करे?

देखो कैसा ज़माना आया है,

हर लड़का, लड़का होकर भी पश्चाताप करे।



पुरुष आवाज़:

मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी जज़्बात हैं,

मेरी भी कुछ इच्छाएँ और कुछ हालात हैं...



महिला आवाज़:

तुम्हारी भी सुननी चाहिए,

तुम्हारे मन की बात...

हर इंसान के दर्द को मिले,

सम्मान और समानता का साथ।



हर लड़का, लड़का होकर भी पश्चाताप करे,

अपने मन की पीड़ा को आखिर कब तक छिपाए रखे?

ना वह रो सकता है खुलकर,

ना उसके इमोशन्स की कोई बात करे...



अरे देखो, कैसा एक ये ज़माना आया है,

हर लड़का, लड़का होकर भी पश्चाताप करे।



किसी के अधिकारों से किसी का अधिकार कम न हो,

हर इंसान के जज़्बातों का सम्मान कम न हो...

बस इतनी-सी बात समाज विचार करे,

हर लड़का भी इंसान है,

उसके दर्द पर भी विचार करे।



हर लड़का...

लड़का होकर भी...

पश्चाताप करे...

-आशीष आत्मिक

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एक घंटा पहले