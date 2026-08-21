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छोड़ गए पापा मुझको

Ashish Kumar

Ashish Kumar

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                            ना चाहते हुए भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे छोड़ कर गए हमें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद उनकी मजबूरी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या कहूँ तो मेरे विधाता की मर्जी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पकड़ उंगली चलना सिखाया था मुझको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डांटकर ज़िन्दगी में जीना सिखाया था मुझको।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़ा-लिखा काबिल बनाया मुझको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैरों पर खड़ा कर जिम्मेदार बनाया मुझको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ सिखाकर ना जाने क्यों छोड़ गए वे मुझको।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किससे कहूँ, कैसे कहूँ और कहां कहूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने आँसू छुपाए फिरते हैं हम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपके बाग का फूल था मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरझाया-मुरझाया फिरता हूँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश तुम वापस आ जाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या थोड़ी देर और ठहर जाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे कहूँ पापा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मुझे छोड़ कर ना जाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कागज पर हम स्याही चला देते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपके जाने के दर्द को हम कैद कर रख देते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ की छांव हटते ही सुकून चला जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पापा आपके जाने से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये बच्चा तड़पता सा रह जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन थम सा गया है और रात का चाँद मानो जम सा गया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घड़ी की सूई को भी पीछे घुमा कर देख लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर पापा आपका साया मुझको नज़र ना आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन्हा ये मंज़र है, ख्वाब अब सारे बंजर हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहते हैं लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आया है वो तो जरूर जाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त के साथ सब बदल जाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर भला आपकी कमी कौन भर पाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरे कंठ लिए जब भी 'पापा' कहता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारी दिल लिए अपने शब्दों के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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