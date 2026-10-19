थर्ड जेंडर

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                            ढोलक की थाप पैरों में बंधे घुंघरूओं की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छन-छन और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चटाक -चटाक होती करतल ध्वनियां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने ही प्रश्न खड़े करती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज की इस संवेदनहीन विद्रूपता पर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा आग पानी और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती पर बराबर का हक होने के बावजूद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुंध -कोहरा और अंधेरा क्यों लिख दिया जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनके हिस्से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनके हिस्से के चांद -सितारे छीन कर ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों मुट्ठी भर छांव से भी वंचित कर दिए जाते हैं ये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभागे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शारीरिक अपूर्णता का यह निर्दयी उपहास और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदी की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुर्दांत विडंबना और पंगु समाज की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपंग सोच की इंतहा है यह ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आखिर यह विकृति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब तक रौंदती रहेगी ये अभागी जिंदगियां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मनुष्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य होने का झूठा दंभ भरता रहेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने एक हिस्से को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद से अलग -थलग करके आखिर कब तक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया वालों इन्हें भी उसी तरह अपना लो जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटे या बेटी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना लेते हो तुम कलेजे का टुकड़ा कहकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन्हें भी इनके हिस्से की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंचल भर छांव दे दो ताकि ये भी जी सकें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर उठाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बेरहम दुनिया में और बचे रहें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यतीम होने से मां-बाप के होते हुए भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अशोक दर्द 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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