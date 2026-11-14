हर रोज पिस रहा है कुछ न कुछ

मैंने देखा है ...

उम्र के साथ-साथ सपनों का रंग

भी बदल जाता है

जैसे वासंती रुत के हरे पत्तों का रंग

खिजां तक आते आते ज़र्द हो जाता है।



मैंने देखा है....

धानी धानी सपने कब काले

पड़ जाते हैं पता ही नहीं चलता।

बहकती महकती आंखों पर कब जाले

पड़ जाते हैं पता ही नहीं चलता ।।



मैंने देखा है ....

नीला खूबसूरत आसमान

महकती हुई सतरंगी हवाएं

खूबसूरत आभा लिए दमकते सितारे

एक समय के बाद धूमिल पड़ जाते हैं।



मैंने देखा है ....

बहती छलछलाती हुई

नदियों को

टुकड़ों में बंटते हुए और फिर

बूंद बूंद सूखते खरामा खरामा।



मैंने देखा है...

खूबसूरत तस्वीरों को भी

समय की चौखट पर इंतजार में

अपनी आभा को खोते हुए बेरंग होते हुए ।



मैंने देखा है.....

इस अंतहीन चक्र में

हर रोज पिस रहा है कुछ न कुछ

गाहे वगाहे चाहे अनचाहे

मैं तुम और वह या यूं कहो

सब कुछ...।।

अशोक दर्द

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एक घंटा पहले