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जब ये गांव शहर नहीं हुए थे

अशोक दर्द

अशोक दर्द

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                            जब ये गांव शहर नहीं हुए थे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग रात को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोते वक्त चूल्हे में बचे हुए अंगारे राख में दबा देते थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताकि सुबह उठने पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माचिस न होने पर फिर से आग जलाई जा सके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनके घर आग नहीं होती थी वे एक दूसरे के घर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आग ले आते थे फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके चूल्हों में एक चूल्हे से ही आग जल जाती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब चूल्हों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आग फिर सबकी साझा आग होती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी ऐसा नहीं होता था कि पूरे गांव के किसी चूल्हे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आग न जले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घराट से पीस कर लाया आटा बेशक तोलकर ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परंतु बांटकर खा लेते थे सब क्योंकि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े बुजुर्ग हर चूल्हे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्तव्य समझकर आग जलने का ध्यान रखते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेले से लाई हुई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आटे और सूजी की मिठाई भी सारे गांव में ऐसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बांटी जाती थी जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुदूर किसी मंदिर से लाया हुआ प्रसाद हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेशक अभावों से भरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होते थे सारे तीज त्यौहार , विवाह शादियां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परंतु हर रिवायत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय की समृद्धि के साथ निभाई जाती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गांव की ये सब बातें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर कहीं पीछे छूट गई हैं और अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं दिखाई नहीं देतीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे कुएं में गिरा हुआ पत्थर नहीं दिखता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये रिवायतें और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मोहब्बतों भरी गांव की दुनिया की खूबसूरती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब की है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब ये गांव शहर नहीं हुए थे ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अशोक दर्द
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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