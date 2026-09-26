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जागृति की अलख

Arunima Bahadur

Arunima Bahadur

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                            संकीर्णता के ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बंद दरवाजे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी नहीं खुलते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे सद्विचारों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ा उजियारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों न हो जाये ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद प्रतीक्षा करते है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय के प्रहार की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस क्षण की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब समीर का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक झोंका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरा दे उसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगमगा सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह संकीर्ण गलिया भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सद्विचारों के प्रकाश से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही सत्य है और शाश्वत भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागेगा वसुधा का हर कण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सद्विचारों की आंधी से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज नहीं तो कल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदलाव तो सुनिश्चित है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मनु का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ का आज तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ का कल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो प्रसन्नता का तिलक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मस्तक पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगाते चले हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक जनजागृति की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलख अपने हाथों में लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अरुणिमा बहादुर खरे ' वैदेही '
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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