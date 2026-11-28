भारत की शान,भारत का मान।
हमारा संविधान,हमारा संविधान।
समता का यहां अध्याय सारा।
एकता का हर भाव भी सारा ।
अधिकारों का जहां मान सम्मान।
हमारा संविधान,हमारा संविधान।
हर नागरिक का अधिकार एक है।
हर धर्म का भी सम्मान एक है।
जीवन का मिले जहां उत्थान।
हमारा संविधान,हमारा संविधान।
संविधान निर्माताओं को नमन है।
पदचिन्हों को उनके भी वंदन है।
सद्ज्ञान की वे थे अनोखी पहचान।
हमारा संविधान,हमारा संविधान।
संकल्प हमारा है आगे बढ़ने का।
संविधान की सदा रक्षा करने का।
बढ़ाना भारत का मान सम्मान।
हमारा संविधान,हमारा संविधान।
अरुणिमा बहादुर खरे वैदेही
प्रयागराज
भारत की शान,भारत का मान।
हमारा संविधान,हमारा संविधान।
समता का यहां अध्याय सारा।
एकता का हर भाव भी सारा ।
अधिकारों का जहां मान सम्मान।
हमारा संविधान,हमारा संविधान।
हर नागरिक का अधिकार एक है।
हर धर्म का भी सम्मान एक है।
जीवन का मिले जहां उत्थान।
हमारा संविधान,हमारा संविधान।
संविधान निर्माताओं को नमन है।
पदचिन्हों को उनके भी वंदन है।
सद्ज्ञान की वे थे अनोखी पहचान।
हमारा संविधान,हमारा संविधान।
संकल्प हमारा है आगे बढ़ने का।
संविधान की सदा रक्षा करने का।
बढ़ाना भारत का मान सम्मान।
हमारा संविधान,हमारा संविधान।
-अरुणिमा बहादुर खरे वैदेही
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48 मिनट पहले
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