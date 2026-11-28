आज जिस दहलीज पर कदम है, वह बीती दहलीज का आईना ही है।

आज कदम है जिस दहलीज पर,

वह जीवन का नव प्रारंभ ही है।

बीते पल की हर एक कहानी,

जीवन का एक दर्पण ही है ।



प्रतिबिम्ब मिटे और बने जहां,

उकेरने को इस जीवन यात्रा को।

हर प्रतिबिंब से सीखते चलना,

जीवन गढ़ने की एक कहानी ही है।



दहलीज पहचानना भी तो,

महानता की एक निशानी ही है।

हर दहलीज से सीकहानीखते चलना,

बढ़ते रहने की प्यारी है।



आज जिस दहलीज पर कदम है,

वह बीती दहलीज का आईना ही है।

कभी भय कभी उत्साह से पार हुई,

हर दहलीज विजय का पैमाना ही है।

-अरुणिमा बहादुर खरे वैदेही

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12 मिनट पहले