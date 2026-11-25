जिसे चाहो वह मुझे छोड़ कर चला जाता है

अपना कुछ नसीब ही ऐसा है।

जिसे चाहो वह मुझे छोड़ कर चला जाता है।

दिल पर दस्तके तो हुआ करती हैं।

पर अब मैंने अपने दिल का दरवाजा

हमेशा के लिए बंद कर दिया।

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एक घंटा पहले