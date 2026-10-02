खामोश ज़ुबां

हर खामोश ज़ुबां दशतगंज नहीं होती।

कुछ शराफत में चुप रह जाते हैं।

लेकिन ये पहचानने की नजर

बहुत कम लोगों के पास होती है।

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एक घंटा पहले