जीने की कोशिश

अगर आपको किसी से

किसी बात की तकलीफ है।



तो आप उनसे अपनी

तकलीफ बयां कीजिए।



उसे दिल में रखकर

जीने की कोशिश मत कीजिए।



परिणाम गंभीर हो सकते हैं।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले