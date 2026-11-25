दोनों ही नियामत किसी एक को नहीं मिलती।

हर कोई दिल का अमीर नहीं होता।

और जो दिल से अमीर होता है।

वो दौलत से गरीब होता है।



दोनों ही नियामत किसी एक को नहीं मिलती।

यही तो दुनिया का दस्तूर है।

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एक घंटा पहले