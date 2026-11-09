दीप का त्यौहार है दीपावली ,
प्यार का आधार है दीपावली।
आज घर घर हुस्न के जलवे दिखें,
रूप रस की धार है दीपावली।
सब गिले-शिकवे दिलों से ख़त्म हों,
मुफ़्त का उपहार है दीपावली।
आग नफ़रत की सुलगती है अगर,
प्यार की बौछार है दीपावली।
आदमीयत को बचाने के लिए ,
रब का इक औज़ार है दीपावली।
हो किसी भी जात का कोई यहां ,
सबको ही स्वीकार है दीपावली।
झोपड़ों में है अँधेरा क्यूं बहुत ,
क्यूं यहां लाचार है दीपावली।
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