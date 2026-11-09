सब गिले-शिकवे दिलों से ख़त्म हों

दीप का त्यौहार है दीपावली ,

प्यार का आधार है दीपावली।



आज घर घर हुस्न के जलवे दिखें,

रूप रस की धार है दीपावली।



सब गिले-शिकवे दिलों से ख़त्म हों,

मुफ़्त का उपहार है दीपावली।



आग नफ़रत की सुलगती है अगर,

प्यार की बौछार है दीपावली।



आदमीयत को बचाने के लिए ,

रब का इक औज़ार है दीपावली।



हो किसी भी जात का कोई यहां ,

सबको ही स्वीकार है दीपावली।



झोपड़ों में है अँधेरा क्यूं बहुत ,

क्यूं यहां लाचार है दीपावली।

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