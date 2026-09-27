अम्न की राह बनाने जो मैं निकला घर से

धर्म का नाम फ़रेबों में लगी है दुनिया ,

अंध विश्वास के चक्कर में फँसी है दुनिया।



आग नफ़रत की लगी आज जिधर भी देखो,

हर तरफ़ ख़ून-ख़राबे में लगी है दुनिया।



बादशह भी न झुका पाए कभी दुनिया को,

पर फ़क़ीरों के यहाँ ख़ुद ही झुकी है दुनिया।



जम के हथियार बनाने का नतीजा है ये ,

आज बारूद का इक ढेर बनी है दुनिया।



अपनी मन्ज़िल पे तुझे ख़ुद ही पहुंचना होगा,

ये किसी के न कभी साथ चली है दुनिया ।



अम्न की राह बनाने जो मैं निकला घर से,

बन के दीवार ये राहों में खड़ी है दुनिया ।



-- अरुन शर्मा

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28 मिनट पहले