बीतती ज़िंदगी

बस थोड़ा और…

फिर सब कुछ ठीक होगा,

बस यही सोचते-सोचते

एक दिन ज़िंदगी के आख़िरी पड़ाव पर आ जाएँगे,

और शायद तब भी कुछ ठीक होने का इंतज़ार रहेगा।

-अर्पणा पाण्डेय

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

34 मिनट पहले