अंधकार को चीर के आया, यह कितना पावन प्रभात है!

हुआ प्रभात, जैसे कोई आया हो पंछी पंख फैलाकर,

दूर हुआ अब तमस निशा का, किरणें उतरीं मुस्काकर।

चहक उठा अब पंछी डाल पर, चलती है समीर मंद-मंद,

गूँज रही है गलियों में फिर, बैलगाड़ी की मधुर खन-खन।

लेने लगी अंगड़ाई अब, सोई हुई फूल-कलियाँ,

उठी हैं जैसे अभी-अभी, अपना आलस त्याग कर।

भरता है वह पंछी भी, प्राण-ऊर्जा इनमें सहसा,

फिर से अपने कोमल पंख फैलाकर।

झुकी हैं सखियाँ नदी तटों पर, भरती हैं वे कलश-जल,

सुनाई देती है उनकी कलाइयों में, चूड़ियों की प्यारी खनक।

झिलमिलाती पानी की लहरों पर, सूरज ने अपना रूप निहारा,

ओस की बूँदों ने पत्तों पर, मोती-सा श्रृंगार सँवारा।

खेतों की पगडंडी पर अब, हलधर के कदम बढ़ने लगे,

मंदिर की घंटियों के स्वर भी, नव-जीवन का संदेश देने लगे।

हर चेहरे पर नई उमंग है, हर मन में एक नया विश्वास है,

अंधकार को चीर के आया, यह कितना पावन प्रभात है!

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एक घंटा पहले